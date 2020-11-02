Медали Дельфийских игр будут вручать в виде файла для последующей печати

Московская команда победила на Дельфийских играх в Волгограде

Впервые в истории Дельфийских игр медали, которые получат призеры, будут рассылаться в виде файла для последующей печати на 3D-принтере.

В этом году Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России пройдут с 6 по 11 ноября в дистанционном формате. Информационно-организационная работа будет идти в Телеграм-канале Дельфийских игр t.me/delphic_games.

Для того, чтобы минимизировать контакты в период нестабильной эпидемиологической обстановки, все награды будут оформляться в электронном виде: кроме свидетельств и дипломов дистанционно будут вручаться и медали победителей.

Модель медали будет рассылаться победителям (I место) и призерам (II и III место) во всех номинациях в виде файла для последующей 3D-печати.

Переход на полностью дистанционную систему награждения стал еще одним шагом цифрового развития Дельфийских игр.

Справка

Официальной впервые Игры были организованы в 582 г. до н. э., в Греции. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр.

Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999 году Национального Дельфийского совета России (НДС России) и к разработке современного формата Дельфийских игр.

К настоящему моменту проведено четырнадцать молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых Государств. Только в финалах данных мероприятий участвовали более 10 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из всех стран Содружества.

На национальном уровне проходят Игры отдельных государств, которые являются отборочными состязаниями, позволяющими сформировать сборные на международные дельфийские соревнования. Так, в Российской Федерации состоялись восемнадцать молодежных Дельфийских игр.

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