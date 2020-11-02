Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Медали Дельфийских игр будут вручать в виде файла для последующей печати
Московская команда победила на Дельфийских играх в Волгограде

Медали Дельфийских игр будут вручать в виде файла для последующей печати

Оксана Васильева

Общество

Впервые в истории Дельфийских игр медали, которые получат призеры, будут рассылаться в виде файла для последующей печати на 3D-принтере.

В этом году Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России пройдут с 6 по 11 ноября в дистанционном формате. Информационно-организационная работа будет идти в Телеграм-канале Дельфийских игр t.me/delphic_games.

Для того, чтобы минимизировать контакты в период нестабильной эпидемиологической обстановки, все награды будут оформляться в электронном виде: кроме свидетельств и дипломов дистанционно будут вручаться и медали победителей.

Модель медали будет рассылаться победителям (I место) и призерам (II и III место) во всех номинациях в виде файла для последующей 3D-печати.

Переход на полностью дистанционную систему награждения стал еще одним шагом цифрового развития Дельфийских игр.

Справка

Официальной впервые Игры были организованы в 582 г. до н. э., в Греции. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр.

Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999 году Национального Дельфийского совета России (НДС России) и к разработке современного формата Дельфийских игр.

К настоящему моменту проведено четырнадцать молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых Государств. Только в финалах данных мероприятий участвовали более 10 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из всех стран Содружества.

На национальном уровне проходят Игры отдельных государств, которые являются отборочными состязаниями, позволяющими сформировать сборные на международные дельфийские соревнования. Так, в Российской Федерации состоялись восемнадцать молодежных Дельфийских игр.

Читайте также: Шоу должно продолжаться: как индустрия развлечений отреагировала на сорванные премьеры

золотая медальсоревнованиядети
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Все мы тотально несчастливы, правда?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Чистый воздух в Москве стал реальностью

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Страх и ненависть во Франции

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Зачем закупаться товарами впрок

Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Все мнения
О проекте