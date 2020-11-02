Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Еще чуть-чуть и будет как у Волочковой»: Пригожин похвастался своей растяжкой
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Еще чуть-чуть и будет как у Волочковой»: Пригожин похвастался своей растяжкой

Евгения Звощик

Звезды

Продюсер Иосиф Пригожин продемонстрировал поклонникам свою растяжку во время отдыха в Дубае. Соответствующий снимок появился на его официальной странице в соцсети Instagram.

На фото Пригожин позирует на яхте: он улыбается на камеру, а на заднем плане мелькает его звездная жена Валерия.

— Растяжка — еще чуть-чуть и будет как у Волочковой, — подписал продюсер публикацию.

Многие подписчики оценили его чувство юмора: «Иосиф, как у Волочковой не надо. Если уж на то пошло, то пусть как у Ван Дамма»; «Волочкова отдыхает»; «Да она уже нервно курит».

Однако нашлись и те, кто забеспокоился за Пригожина: «Иосиф, не надо как Волочкова. Пожалейте ваши тазобедренные суставы»; «И все же — осторожно с растяжкой».

Читайте также: «То ли бабушка, то ли мама»: Поплавская опубликовала трогательное фото с внуком

растяжкаАнастасия ВолочковаИосиф Пригожин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Все мы тотально несчастливы, правда?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Чистый воздух в Москве стал реальностью

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Страх и ненависть во Франции

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Зачем закупаться товарами впрок

Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Все мнения
О проекте