«Еще чуть-чуть и будет как у Волочковой»: Пригожин похвастался своей растяжкой

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Продюсер Иосиф Пригожин продемонстрировал поклонникам свою растяжку во время отдыха в Дубае. Соответствующий снимок появился на его официальной странице в соцсети Instagram.

На фото Пригожин позирует на яхте: он улыбается на камеру, а на заднем плане мелькает его звездная жена Валерия.

— Растяжка — еще чуть-чуть и будет как у Волочковой, — подписал продюсер публикацию.

Многие подписчики оценили его чувство юмора: «Иосиф, как у Волочковой не надо. Если уж на то пошло, то пусть как у Ван Дамма»; «Волочкова отдыхает»; «Да она уже нервно курит».

Однако нашлись и те, кто забеспокоился за Пригожина: «Иосиф, не надо как Волочкова. Пожалейте ваши тазобедренные суставы»; «И все же — осторожно с растяжкой».

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