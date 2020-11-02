Москвичи предложат свои варианты названия Большой кольцевой линии метро

Фото: Telegram-канал «Пресс-служба Дептранса»

На сайте проекта «Активный гражданин» началось голосование, в котором жители столицы смогут предложить название для Большой кольцевой линии метро.

В 2017 году название для нового кольца уже выбирали, однако после открытия в 2018 году первого участка поступило множество обращений от горожан, которые посчитали, что оно не совсем удачное. Свой вариант нужно написать в открывшемся окне при нажатии на графу «У меня есть идея!». В настоящее время уже проголосовали более пяти тысяч человек.

Напомним, что Большая кольцевая линия — крупнейший в мире проект в области метростроения. Ее протяженность составит 70 километров, на линии будет расположена 31 станция. В 2018 году на северо-западе Москвы открыли станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк» и «Савеловская». В марте 2020 года пассажиров приняли станции «Лефортово», «Авиамоторная» и «Нижегородская». За это время новой кольцевой линией воспользовались 58 миллионов раз.

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