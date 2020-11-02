Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичи предложат свои варианты названия Большой кольцевой линии метро
Фото: Telegram-канал «Пресс-служба Дептранса»

Москвичи предложат свои варианты названия Большой кольцевой линии метро

Кирилл Николаев

Город

На сайте проекта «Активный гражданин» началось голосование, в котором жители столицы смогут предложить название для Большой кольцевой линии метро.

В 2017 году название для нового кольца уже выбирали, однако после открытия в 2018 году первого участка поступило множество обращений от горожан, которые посчитали, что оно не совсем удачное. Свой вариант нужно написать в открывшемся окне при нажатии на графу «У меня есть идея!». В настоящее время уже проголосовали более пяти тысяч человек.

Напомним, что Большая кольцевая линия — крупнейший в мире проект в области метростроения. Ее протяженность составит 70 километров, на линии будет расположена 31 станция. В 2018 году на северо-западе Москвы открыли станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк» и «Савеловская». В марте 2020 года пассажиров приняли станции «Лефортово», «Авиамоторная» и «Нижегородская». За это время новой кольцевой линией воспользовались 58 миллионов раз.

Читайте также: Западный участок БКЛ столичного метро готов на 60 процентов

«Активный гражданин»БКЛМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Все мы тотально несчастливы, правда?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Чистый воздух в Москве стал реальностью

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Страх и ненависть во Франции

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Зачем закупаться товарами впрок

Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Все мнения
О проекте