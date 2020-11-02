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Сергей Собянин утвердил проект планировки микрорайонов в районе Богородское
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин утвердил проект планировки микрорайонов в районе Богородское

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Богородское Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки микрорайонов 15Б–16Б в районе Богородское. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Проект планировки территории подготовлен в рамках реализации программы реновации жилья в Москве. Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Ранее власти столицы утвердили проекты планировок территории по программе реновации в Хорошево-Мневниках. В микрорайонах 83, а также 84–85 и 86 построят две школы на 400 и 450 мест, два детских сада на 150 мест каждый, дошкольное образовательное учреждение на 300 мест с бассейном, а также дополнительный корпус школы на 250 человек. Планируется, что там появятся детско-взрослая поликлиника, культурно-досуговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

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