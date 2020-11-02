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«Обручальное кольцо?»: Ани Лорак заинтриговала поклонников новым фото
Фото: instagram.com/anilorak

«Обручальное кольцо?»: Ани Лорак заинтриговала поклонников новым фото

Евгения Звощик

Звезды

Популярная певица Ани Лорак заинтриговала своих поклонников с помощью новой публикации в соцсети Instagram. Артистка разместила очередное фото, на котором она позирует, сидя на лестнице.

При этом внимательные подписчики заметили на безымянном пальце правой руки певицы кольцо.

В комментариях фанаты предположили, что Лорак помолвлена или уже вышла замуж: «Обручальное кольцо?»; «Кольцо... Замуж вышла?»; «Похоже на то, раньше его у нее не было».

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Instagramобручальное кольцоАни Лорак
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