«Обручальное кольцо?»: Ани Лорак заинтриговала поклонников новым фото
Популярная певица Ани Лорак заинтриговала своих поклонников с помощью новой публикации в соцсети Instagram. Артистка разместила очередное фото, на котором она позирует, сидя на лестнице.
При этом внимательные подписчики заметили на безымянном пальце правой руки певицы кольцо.
В комментариях фанаты предположили, что Лорак помолвлена или уже вышла замуж: «Обручальное кольцо?»; «Кольцо... Замуж вышла?»; «Похоже на то, раньше его у нее не было».
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