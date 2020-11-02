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Суд Москвы зарегистрировал дело предполагаемого серийного отравителя
Фото: depositphotos.com

Суд Москвы зарегистрировал дело предполагаемого серийного отравителя

Кирилл Николаев

Происшествия

Басманный районный суд столицы зарегистрировал уголовное дело в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который обвиняется в отравлении 30 человек и грабежах в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на базы данных столичных судов.

Дата судебного заседания пока не назначена.

Согласно данным следствия, Сабанов с мая 2019 года действовал в Басманном районе, предлагая людям напиток с веществами седативного действия. В результате потерпевшие теряли сознание или впадали в полусонное состояние, а подозреваемый похищал их ценные вещи.

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