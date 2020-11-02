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Депздрав: Вакцина «Спутник V» не была причиной болей в груди у участника исследований
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Депздрав: Вакцина «Спутник V» не была причиной болей в груди у участника исследований

Кирилл Николаев

Здоровье

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не была причиной болей в груди у одного из участников исследований. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что после введения второго компонента вакцины пациент пожаловался на высокую температуру. Головная боль, повышение температуры тела, озноб или общее недомогание могут наблюдаться у некоторых пациентов после вакцинации. К участнику исследования была направлена бригада скорой медицинской помощи. Пациенту предложили госпитализацию в стационар, но он отказался. Для наблюдения за его состоянием была направлена вторая бригада скорой, которая также предложила госпитализацию в стационар и вновь получила отказ. Затем с участником исследования связался врач из центра телемедицины.

В связи с жалобами на одышку и боли в груди для осмотра на дому к пациенту направили заведующую терапевтическим отделением. Врач отметила удовлетворительное состояние и назначила проведение эхокардиографии. По ее результатам не было выявлено осложнений, которые могли быть связаны с введением вакцины. По имеющимся заболеваниям были показаны кардиологические препараты.

Ранее СМИ сообщили об одном из участников исследований вакцины от коронавирусной инфекции, который рассказал об осложнениях после сделанной прививки.

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