Более 200 тысяч самозанятых зарегистрировались в Москве в 2020 году

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Число самозанятых в столице увеличилось на 202 тысячи человек за 9 месяцев 2020 года. Всего в городе зарегистрированы более 396 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Это вдвое больше, чем в 2019 году. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в сентябре зарегистрировались 26 тысяч самозанятых. Они ведут профессиональную деятельность и оплачивают налоги в размере от четырех до шести процентов.

— За девять месяцев 2020 года в бюджет Москвы поступило 800 миллионов рублей налога на профессиональный доход — это на 62 процента больше, чем за весь 2019 год, — уточнил Ефимов.

Он отметил, что самозанятым предоставили налоговый капитал для уплаты налогов в рамках поддержки во время пандемии коронавируса, а также вернули уплаченные налоги за 2019 год. Глава столичного департамента политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что доходы, которые получают самозанятые, также растут.

— Так, в сентябре самозанятые выдали почти втрое больше чеков на свои услуги, чем в марте 2020 года, а средний размер чека увеличился за этот период на 15 процентов — до 1715 рублей, — цитирует Пуртова официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что больше всего самозанятых работают в сфере строительства, доставки, грузовых и пассажирских перевозок. Также популярны стали репетиторство, ремонт, маркетинг, реклама и консультирование.

Налог на профессиональный доход является приоритетным направлением нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В столице его ввели в 2019 году, а с 1 ноября он действует на территории всей страны.

Читайте также: В Госдуме предложили подключить налоговую к розыску неплательщиков алиментов