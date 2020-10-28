В Госдуме предложили подключить налоговую к розыску неплательщиков алиментов

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К розыску неплательщиков алиментов следует подключить налоговиков, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. С таким предложением он выступил в среду, 28 октября.

— Должника — того, кто не платит алименты, — надо поймать. Но бегать за ним должны не женщина или мужчина, а государство должно привлекать этих неплательщиков. Мне кажется, что налоговая служба должна заниматься этим, — приводит агентство «Москва» слова парламентария.

Он добавил, что налоговая легко может выследить таких граждан, поскольку при долгах они не могут выехать за пределы государства, получить водительские права, иметь банковскую карту и брать кредит.

Вострецов также призвал переводить неплательщиков алиментов из серой зоны в легальную или в статус самозанятого. Так власти смогут выяснить, «на что живет этот человек», поскольку нередко неплательщики скрывают, что имеют место работы в серой зоне.

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