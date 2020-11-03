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Более 400 тысяч москвичей привились от гриппа в мобильных пунктах вакцинации

Более 400 тысяч москвичей привились от гриппа в мобильных пунктах вакцинации

Юлия Ямпольская

Город

Мобильные пункты вакцинации против гриппа завершили работу в столице. Прививку там сделали более 400 тысяч жителей, что оказалось вдвое больше, чем в 2019 году. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Мобильные пункты работали в столице с 1 сентября по 31 октября.

— Возрастающая популярность мобильной вакцинации, с одной стороны, говорит о том, что москвичи оценили удобство пунктов. Прививку в них можно было сделать всего за 15 минут, например по пути на работу. В то же время цифры говорят о том, что все больше горожан осознают важность вакцинации, особенно актуальной в нынешней эпидобстановке. Окончание мобильной вакцинации не означает завершение прививочной кампании. По-прежнему прививку можно сделать в поликлиниках города и двух центрах госуслуг, — уточнила Ракова.

Она также отметила, что около 50 пунктов вакцинации находились около торговых центров, а также возле остановок общественного транспорта. Там сделали прививку 390 тысяч человек. Также более 10 тысяч человек прошли процедуру вакцинации в центрах госуслуг «Мои документы», передает официальный сайт мэра Москвы.

Более 400 тысяч москвичей привились от гриппа в мобильных пунктах вакцинацииФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Медицинским работникам помогали более 1,9 тысячи волонтеров Москвы в течение двух месяцев. Добровольцы в целом отработали более 30 тысяч часов. Набор, обучение и координацию добровольных помощников проводили сотрудники центра занятости «Моя карьера». Большинство волонтерского корпуса составили студенты медицинских колледжей и вузов столицы.

Напомним, вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защититься от гриппа и его осложнений. Эффект от прививки может проявиться через 10–15 дней и сохраняться около года. Специалисты предупреждают: защитить организм лучше заранее, перед началом эпидемического сезона.

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