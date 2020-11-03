Благоустройство территории возле станции МЦД-2 Щукинская началось в Москве

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В столице начались работы по благоустройству территории около станции МЦД-2 Щукинская. Уточняется, что они пройдут на улицах Маршала Василевского, Щукинской, Новощукинской, а также Академика Бочвара. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что на данный момент дорога к станции не очень удобная для горожан.

— В рамках запланированных работ покрытие тротуаров поменяют, установят бордюры, отделяющие их от проезжей части, обустроят парковку и стоянку для такси, поставят 10 навигационных стел, — цитирует Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.

По его словам, все воздушные кабельные линии будут убраны под землю. Это позволит улучшить внешний район. Возле станции построят три остановки общественного транспорта, которые образуют единый комплекс.

— На пересечении улиц Щукинской и Маршала Василевского появится новый наземный переход, в районе благоустройства установят 13 уличных торшеров, 26 опор освещения, в том числе восемь — контрастного. Переходы с контрастным освещением позволяют предотвращать аварии, так как делают пешехода и саму зебру заметнее для водителей в темное время суток, — уточнил Бирюков.

Он также рассказал, что работы по благоустройству территории проведут в сквере, где установлен памятник маршалу Василевскому. Старое покрытие заменят гранитной плиткой, поставят лавочки, установят фонари и приведут в порядок газон.

Ранее сообщалось, что около 50 тысяч умных фонарей появятся в Москве до конца года. На данный момент на центральных улицах города, вылетных магистралях и участках МКАД установили порядка 70 тысяч умных фонарей. Это составляет примерно 11 процентов от общего количества городских светильников.

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