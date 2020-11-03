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Москву признали лучшим городом для построения успешной карьеры на удаленке
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Москву признали лучшим городом для построения успешной карьеры на удаленке

Виктория Родимкина

Рынок труда

Жители российских городов рассказали, что для карьеры на удаленке больше всего подходят Москва, Казань и Новосибирск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску работы Superjob во вторник, 3 ноября.

В опросе поучаствовали по 700 представителей экономически активного населения старше 18 лет, которые работают удаленно из столицы и Санкт-Петербурга, а также по 300 человек из других больших городов России.

Москва является лучшим городом для дистанционной работы, считает каждый второй москвич, работающий удаленно. Более 40 процентов опрошенных назвали лучшим мегаполисом для карьерного роста Казань и Новосибирск.

Кроме того, в число «благоприятных» городов вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

При этом, по мнению россиян, меньше всего шансов на успешную карьеру у дистанционных работников в Челябинске и Омске.

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