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Более 61,9 миллиона тестов на коронавирус провели в России
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 61,9 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за все время пандемии провели более 61,9 миллиона тестов на выявление нового типа коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 3 ноября.

За минувшие сутки в РФ провели 412 тестов на COVID-19.

Под наблюдением врачей в стране остаются 397 945 человек с подозрением на инфекцию.

Ранее иммунолог рассказал, как добиться максимально эффективной защиты от заражения коронавирусной инфекцией.

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