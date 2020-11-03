Опубликовано видео ДТП в центре Москвы с участием семи автомобилей

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Россия, Москва, Садовая-Черногрязская улица Карта всех событий

В Сети появилась видеозапись ДТП, которое произошло на Садовом кольце в столице. Уточняется, что в районе метро «Красные ворота» столкнулись семь автомобилей, передает телеканал «Звезда».

На кадрах можно увидеть машины, которые попали в аварию, в том числе автомобили такси. Также там присутствуют сотрудники ГИБДД и ЦОДД.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате аварии в центре столицы. Инцидент произошел в 8:20 на Садовой-Черногрязской улице в районе дома № 7. Пострадавших отправили в медицинское учреждение для оказания помощи. На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины и обстоятельства аварии. Движение на участке затруднено.

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