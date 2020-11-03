Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Опубликовано видео ДТП в центре Москвы с участием семи автомобилей
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Опубликовано видео ДТП в центре Москвы с участием семи автомобилей

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Садовая-Черногрязская улица Карта всех событий

В Сети появилась видеозапись ДТП, которое произошло на Садовом кольце в столице. Уточняется, что в районе метро «Красные ворота» столкнулись семь автомобилей, передает телеканал «Звезда».

На кадрах можно увидеть машины, которые попали в аварию, в том числе автомобили такси. Также там присутствуют сотрудники ГИБДД и ЦОДД.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате аварии в центре столицы. Инцидент произошел в 8:20 на Садовой-Черногрязской улице в районе дома № 7. Пострадавших отправили в медицинское учреждение для оказания помощи. На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины и обстоятельства аварии. Движение на участке затруднено.

Читайте также: Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Ленинградском проспекте

МоскваДТПвидео
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Владимир Платонов
Владимир Платонов

В Москве торгуют по правилам

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Что Путин думает о Карабахе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Все мы тотально несчастливы, правда?

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Страх и ненависть во Франции

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Зачем закупаться товарами впрок

Все мнения
О проекте