Два дома по программе реновации ввели в эксплуатацию на северо-востоке Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Октябрьская улица, 105 Карта всех событий

Два дома на 64 и 128 квартир по программе реновации жилья ввели в эксплуатацию на северо-востоке Москвы. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Отмечается, что дома располагаются на улице Октябрьская и проезде Дежнева. В новостройках общей площадью 19 тысяч квадратных метров строители выполнили отделку, которая соответствует стандартам реновации, передает агентство городских новостей «Москва».

На первых этажах будут находиться лифтовые холлы, колясочные, помещения консьержа с санузлом. Отмечается, что на прилегающей территории выполнено благоустройство и озеленение, обустроены спортивные и детские игровые площадки, зона отдыха для взрослых. Также здание оборудуют для маломобильного населения.

Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации ввели в эксплуатацию на Нарвской улице. Здание находится в Войковском районе по адресу улица Нарвская, владение 5. Оно выполнено по индивидуальному проекту. В доме расположены 144 квартиры.

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