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«Боже, сладкие какие»: Тодоренко умилила подписчиков семейным фото
Фото: instagram.com/reginatodorenko

«Боже, сладкие какие»: Тодоренко умилила подписчиков семейным фото

Захар Чайченко

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в своем Instagram-аккаунте семейное фото с мужем — певцом Владом Топаловым — и сыном Майклом. Звездная телеведущая поделилась своими кулинарными успехами и рассказала, чем забит ее холодильник.

— Сегодня были на кулинарном мастер-классе всей семьей! Это отличная традиция надолго войдет в нашу жизнь, так как мы любим готовить, а еще больше любим есть! — написала актриса в свежей публикации.

Подписчики Тодоренко оценили фотографию своей любимицы и отметили, что вся семья очень гармонично смотрится вместе.

«Вот это я понимаю действительно уметь круто проводить время с семьей»; «Какие вы счастливые и позитивные»; «Папина улыбка! Также морщит нос», — написали фанаты теледивы.

Напомним, что звездная пара стала родителями в 2018 году. Они решили дать ребенку имя Михаил, однако часто называют наследника Майклом.

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Регина ТодоренкоВлад Топаловребенок
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