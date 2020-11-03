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Почти 120 тысяч москвичей переедут в новые дома по реновации в 2021–2023 годах
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Почти 120 тысяч москвичей переедут в новые дома по реновации в 2021–2023 годах

Юлия Ямпольская

Город

В период с 2021 по 2023 год по программе реновации почти 120 тысяч человек переедут в новые дома. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что новое жилье получат 118 тысяч горожан.

— В эти сроки будет построено и запроектировано 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Он также рассказал, что всего в рамках программы появится 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

Ранее сообщалось, что два дома по программе реновации ввели в эксплуатацию на северо-востоке Москвы. Отмечается, что они располагаются на улице Октябрьской и в проезде Дежнева. В новостройках общей площадью 19 тысяч квадратных метров строители выполнили отделку, которая соответствует стандартам реновации.

Читайте также: Жилой дом по реновации ввели в эксплуатацию на Нарвской улице

реновацияМоскваАндрей Бочкарев
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