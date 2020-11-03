Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Жулебинский бульвар, 6/11 Карта всех событий

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в квартире на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили на сайте Главного управления МЧС России по городу.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Жулебинский бульвар, дом 6, корпус 11, в 11:24. Пожар начался в квартире, которая находится на втором этаже 10-этажного дома. Площадь возгорания — 25 квадратных метров.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений горевшую квартиру покинули два человека. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь в 11:52.

Ранее пробы воздуха отобрали вблизи домов у места пожара на складе в Москве. Они были взяты с целью оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе пожара. Территория жилой застройки расположена на расстояниях от 150 до 450 метров от места возгорания.

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