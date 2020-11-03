Беременную женщину избили в столичном парке

По словам пострадавшей, причиной конфликта стала ее беременность / Фото: pixabay.com/ru

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Перово, жилой комплекс Терлецкий Парк Карта всех событий

В Терлецком парке, расположенном на территории районов Перово и Ивановское в Восточном административном округе Москвы произошло нападение на беременную женщину. Пострадавшая обратилась в отделение полиции. Об этом дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по городу рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» во вторник, 3 ноября.

— Имел место бытовой конфликт между членами семьи. Гражданка получила легкие травмы в ходе ссоры со своим мужчиной, — пояснили в ведомстве.

Представитель пресс-службы также уточнил, что пострадавшая написала заявление. В настоящее время участковый проводит проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на прохожего с молотком на юге Москвы.

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