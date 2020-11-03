Беременную женщину избили в столичном парке
В Терлецком парке, расположенном на территории районов Перово и Ивановское в Восточном административном округе Москвы произошло нападение на беременную женщину. Пострадавшая обратилась в отделение полиции. Об этом дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по городу рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» во вторник, 3 ноября.
— Имел место бытовой конфликт между членами семьи. Гражданка получила легкие травмы в ходе ссоры со своим мужчиной, — пояснили в ведомстве.
Представитель пресс-службы также уточнил, что пострадавшая написала заявление. В настоящее время участковый проводит проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что мужчина напал на прохожего с молотком на юге Москвы.
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