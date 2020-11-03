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«Близки к катастрофе»: глава Минздрава Украины оценил ситуацию с COVID-19
Фото: ТАСС / Александр Река

«Близки к катастрофе»: глава Минздрава Украины оценил ситуацию с COVID-19

Виктория Родимкина

В мире

Украина подошла к «точке невозврата» из-за роста числа случаев заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во вторник, 3 ноября.

Ранее он сообщил, что в стране выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки — 8899, при этом скончалось 157 человек. Всего на Украине COVID-19 выявили у 411 093 человек, зафиксировано 7532 летальных случая.

— Мы близки к катастрофе, — сказал министр на заседании Верховной рады.

По его словам, коронавирус распространяется «ураганными темпами», и мир в будущем ждут трудные времена. Максим Степанов уточнил, что стране нужно подготовиться к неизбежному, к тому, что легко пройти вторую волну коронавируса не удастся, передает РИА Новости.

В число лидеров по числу зараженных коронавирусом входят США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина в этом списке находится на 19 строчке.

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