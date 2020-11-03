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«Что за сарай»: поклонников Тарзана смутил внешний вид его ванной комнаты
Фото: youtube.com / Вечерний Ургант

«Что за сарай»: поклонников Тарзана смутил внешний вид его ванной комнаты

Захар Чайченко

Звезды

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, вновь решил порадовать подписчиков в Instagram-аккаунте своей прекрасной физической формой, однако наткнулся лишь на шквал негативных комментариев.

Недовольных комментаторов смутил внешний вид ванной комнаты Глушко. Они посчитали ее недостаточно ухоженной для звезды таких масштабов.

«Такое впечатление, что гостиница низшего класса»; «Зеркало бы протереть»; «Вас что, из дома выгнали», «Что за сарай?» — написали комментаторы под фото.

Несмотря на то, что многие фанаты раскритиковали новое фото Тарзана, нашлись и те, кто отметил его прекрасную физическую форму.

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