Мужской монастырь загорелся в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 2-я Тверская-Ямская улица Карта всех событий

Пожар произошел на территории Валаамского мужского монастыря в центре столицы. Об этом во вторник, 3 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в Главном Управлении МЧС России по городу.

Отмечается, что инцидент произошел по адресу 2-я Тверская-Ямская улица в 13:47. В настоящее время монастырь находится на реконструкции, возгорание произошло в ходе ремонтных работ.

Пожар был потушен силами местной администрации до прибытия спасателей.

Площадь возгорания составила один квадратный метр. В данный момент опасности пожара нет.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в квартире на юго-востоке столицы.

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