Мужской монастырь загорелся в центре Москвы
Пожар произошел на территории Валаамского мужского монастыря в центре столицы. Об этом во вторник, 3 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в Главном Управлении МЧС России по городу.
Отмечается, что инцидент произошел по адресу 2-я Тверская-Ямская улица в 13:47. В настоящее время монастырь находится на реконструкции, возгорание произошло в ходе ремонтных работ.
Пожар был потушен силами местной администрации до прибытия спасателей.
Площадь возгорания составила один квадратный метр. В данный момент опасности пожара нет.
Ранее сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в квартире на юго-востоке столицы.
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