По словам Юлии Ивановой, после проверки всех обстоятельств будет принято решение по делу / Фото: СУ СК России по Свердловской области

В ночном заведении на Ленинградском проспекте найден труп 48-летнего мужчины

03 ноября 14:59 Происшествия

Ленинградский проспект, д. 47, стр. 2 Карта всех событий Старший помощник руководителя (по вопросам взаимодействия со СМИ) главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве во вторник, 3 ноября, прокомментировала сообщения о том, что в караоке-клубе обнаружено мертвое тело. — По данному факту проводится проверка, — заявила представитель ведомства. На основании статьи 144 УПК РФ «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» и статьи 145 «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении» следственными органами будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении дела. Ранее сообщалось, что на Ленинградском проспекте перевернулся автомобиль. Читайте также: Беременную женщину избили в столичном парке

Поделиться в FB Поделиться в VK Поделиться в TW Поделиться в OK