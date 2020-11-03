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В ночном заведении на Ленинградском проспекте найден труп 48-летнего мужчины
По словам Юлии Ивановой, после проверки всех обстоятельств будет принято решение по делу / Фото: СУ СК России по Свердловской области

В ночном заведении на Ленинградском проспекте найден труп 48-летнего мужчины

Олег Сыров

Происшествия
Ленинградский проспект, д. 47, стр. 2 Карта всех событий

Старший помощник руководителя (по вопросам взаимодействия со СМИ) главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве во вторник, 3 ноября, прокомментировала сообщения о том, что в караоке-клубе обнаружено мертвое тело.

— По данному факту проводится проверка, — заявила представитель ведомства.

На основании статьи 144 УПК РФ «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» и статьи 145 «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении» следственными органами будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском проспекте перевернулся автомобиль.

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