Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Петр Бирюков: Городские службы будут работать в усиленном режиме 4 ноября
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Петр Бирюков: Городские службы будут работать в усиленном режиме 4 ноября

Кирилл Николаев

Василиса Чернявская 

Город

Городские службы будут работать в усиленном режиме в среду, 4 ноября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в столице в преддверии Дня народного единства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Бирюков отметил, что 1,5 тысячи бригад будут готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на городских объектах.

— Подготовлено 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три аварийных источника теплоснабжения, сформированы запасы резервного топлива, — заявил Бирюков.

Он добавил, что в городе усилен контроль за работой электросетевых объектов и соблюдением мер противопожарной безопасности.

Читайте также: Праздничные плакаты в честь Дня народного единства разместили на улицах Москвы

Петр БирюковМоскваЖКХ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Владимир Платонов
Владимир Платонов

В Москве торгуют по правилам

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Все мнения
О проекте