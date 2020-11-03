Петр Бирюков: Городские службы будут работать в усиленном режиме 4 ноября

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Городские службы будут работать в усиленном режиме в среду, 4 ноября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в столице в преддверии Дня народного единства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Бирюков отметил, что 1,5 тысячи бригад будут готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на городских объектах.

— Подготовлено 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три аварийных источника теплоснабжения, сформированы запасы резервного топлива, — заявил Бирюков.

Он добавил, что в городе усилен контроль за работой электросетевых объектов и соблюдением мер противопожарной безопасности.

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