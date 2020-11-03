Праздничные плакаты в честь Дня народного единства разместили на улицах Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Охотный Ряд Карта всех событий

На улицах столицы разместили праздничные плакаты в честь Дня народного единства. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что 400 праздничных тематических плакатов установили на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах.

— Фасады зданий Государственной думы на улице Охотный Ряд и Совета Федерации на улице Большой Дмитровке украсили панно и флаги в цветах триколора, — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Он также добавил, что видеоролик будут транслировать 4 ноября на фасадах домов-«книжек», которые располагаются на улице Новый Арбат.

Ранее сообщалось, что график работы учреждений социальной сферы в столице изменится в связи с празднованием Дня народного единства в среду, 4 ноября.

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