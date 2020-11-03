Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Туристка из России утонула в турецкой Аланье
Фото: youtube.com/112NHN

Туристка из России утонула в турецкой Аланье

Евгения Звощик

Происшествия

Российская туристка утонула в море в турецкой Аланье. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье во вторник, 3 ноября.

В дипмиссии добавили, что все летальные случаи проверяются на наличие коронавирусной инфекции.

— В данном случае она не была подтверждена, — уточнил представитель генконсульства в комментарии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 74-летняя пенсионерка отдыхала на пляже, когда внезапно почувствовала себя плохо. Отмечалось, что женщина потеряла сознание в воде. Спасатели смогли вытащить ее из моря, однако врачи в больнице не смогли спасти жизнь пенсионерки.

Читайте также: Глава МИД Турции выразил соболезнования семье погибшего при крушении катера туриста из РФ

смертьроссиянкаТурция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Владимир Платонов
Владимир Платонов

В Москве торгуют по правилам

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Все мнения
О проекте