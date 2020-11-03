Туристка из России утонула в турецкой Аланье

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Российская туристка утонула в море в турецкой Аланье. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье во вторник, 3 ноября.

В дипмиссии добавили, что все летальные случаи проверяются на наличие коронавирусной инфекции.

— В данном случае она не была подтверждена, — уточнил представитель генконсульства в комментарии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 74-летняя пенсионерка отдыхала на пляже, когда внезапно почувствовала себя плохо. Отмечалось, что женщина потеряла сознание в воде. Спасатели смогли вытащить ее из моря, однако врачи в больнице не смогли спасти жизнь пенсионерки.

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