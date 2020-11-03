Глава МИД Турции выразил соболезнования семье погибшего при крушении катера туриста из РФ
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования семье погибшего при крушении катера туриста из России. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал на своей странице в соцсети Twitter во вторник, 3 ноября.
Стоит отметить, что твит с соболезнованиями написан на русском языке.
— Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в Аланье, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся, — написал Чавушоглу.
Он добавил, что турецкие власти заботятся обо всех нуждах пострадавших.
Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в #Алании, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся. Мы заботимся обо всех нуждах пострадавших.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 3, 2020
Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье в результате крушения прогулочного катера скончался россиянин 1983 года рождения. По данным властей Турции, судно вышло в море с однодневной экскурсией. На борту находились 32 туриста, в том числе россияне. Утром 3 ноября катер сел на подводные скалы в районе мыса у крепости в Аланье и затонул.
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