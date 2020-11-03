Глава МИД Турции выразил соболезнования семье погибшего при крушении катера туриста из РФ

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Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования семье погибшего при крушении катера туриста из России. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал на своей странице в соцсети Twitter во вторник, 3 ноября.

Стоит отметить, что твит с соболезнованиями написан на русском языке.

— Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в Аланье, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся, — написал Чавушоглу.

Он добавил, что турецкие власти заботятся обо всех нуждах пострадавших.

Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в #Алании, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся. Мы заботимся обо всех нуждах пострадавших. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 3, 2020

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье в результате крушения прогулочного катера скончался россиянин 1983 года рождения. По данным властей Турции, судно вышло в море с однодневной экскурсией. На борту находились 32 туриста, в том числе россияне. Утром 3 ноября катер сел на подводные скалы в районе мыса у крепости в Аланье и затонул.

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