Главному редактору «Московского журнала» Анне Грушиной вручили орден Дружбы
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. Во вторник, 3 ноября, состоялась торжественная церемония вручения — за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность главный редактор издания «Московский журнал. История государства Российского» Анна Грушина была удостоена ордена Дружбы.
«Московский журнал» был организован 30 лет назад. Постепенно он стал одним из наиболее значимых периодических изданий в области москвоведения. В нем находили отражение все сферы исторического бытия нашего отечества. «Московский журнал» интересен как специалистам, так и просто неравнодушным к судьбам отечества людям. Экономика, техника, хозяйствование, наука и искусство, образование, медицина, армия и флот, религиозно-философская мысль — все сферы российской жизни предстают на страницах издания в своем становлении и развитии, в бесконечном многообразии исторических взаимосвязей.
По словам Грушиной, замысел издания — показать не официозную культуру страны и Москвы, а тот пласт ценных материалов, которые лежат у людей в столах. За годысуществования журнала в нем было опубликовано огромное количество мемуаров и уникальных архивных материалов.
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