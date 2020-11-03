Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Главному редактору «Московского журнала» Анне Грушиной вручили орден Дружбы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Главному редактору «Московского журнала» Анне Грушиной вручили орден Дружбы

Оксана Васильева

Культура

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. Во вторник, 3 ноября, состоялась торжественная церемония вручения — за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность главный редактор издания «Московский журнал. История государства Российского» Анна Грушина была удостоена ордена Дружбы.

Главному редактору «Московского журнала» Анне Грушиной вручили орден ДружбыФото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

«Московский журнал» был организован 30 лет назад. Постепенно он стал одним из наиболее значимых периодических изданий в области москвоведения. В нем находили отражение все сферы исторического бытия нашего отечества. «Московский журнал» интересен как специалистам, так и просто неравнодушным к судьбам отечества людям. Экономика, техника, хозяйствование, наука и искусство, образование, медицина, армия и флот, религиозно-философская мысль — все сферы российской жизни предстают на страницах издания в своем становлении и развитии, в бесконечном многообразии исторических взаимосвязей.

Главному редактору «Московского журнала» Анне Грушиной вручили орден ДружбыФото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

По словам Грушиной, замысел издания — показать не официозную культуру страны и Москвы, а тот пласт ценных материалов, которые лежат у людей в столах. За годысуществования журнала в нем было опубликовано огромное количество мемуаров и уникальных архивных материалов.

Читайте также: Главред «Московского журнала» Анна Грушина: Для меня моя работа — служение любимому городу

награждения и премиипрофессиональная премиялитература
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Владимир Платонов
Владимир Платонов

В Москве торгуют по правилам

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Все мнения
О проекте