Главному редактору «Московского журнала» Анне Грушиной вручили орден Дружбы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. Во вторник, 3 ноября, состоялась торжественная церемония вручения — за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность главный редактор издания «Московский журнал. История государства Российского» Анна Грушина была удостоена ордена Дружбы.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

«Московский журнал» был организован 30 лет назад. Постепенно он стал одним из наиболее значимых периодических изданий в области москвоведения. В нем находили отражение все сферы исторического бытия нашего отечества. «Московский журнал» интересен как специалистам, так и просто неравнодушным к судьбам отечества людям. Экономика, техника, хозяйствование, наука и искусство, образование, медицина, армия и флот, религиозно-философская мысль — все сферы российской жизни предстают на страницах издания в своем становлении и развитии, в бесконечном многообразии исторических взаимосвязей.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

По словам Грушиной, замысел издания — показать не официозную культуру страны и Москвы, а тот пласт ценных материалов, которые лежат у людей в столах. За годысуществования журнала в нем было опубликовано огромное количество мемуаров и уникальных архивных материалов.

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