Мужчину осудили на два года колонии за угрозы полицейскому кусачками в Москве

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Савеловский суд Москвы приговорил уроженца Киргизии Нурлана Октонбекова к двум годам колонии, признав его виновным в угрозе применения насилия к полицейскому кусачками. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил адвокат осужденного Михаил Убушаев.

По его словам, у троих граждан Киргизии ранее возник словесный конфликт с охранником магазина. Все они были доставлены в отдел полиции. Там у Октонбекова произошел конфликт с полицейскими. Его попытались уложить на пол и надеть наручники.

По версии следствия, когда с мужчины сняли наручники, он достал кусачки и начал угрожать сотруднику правопорядка. Адвокат считает, что кусачки изъяли при обыске. Защита собирается обжаловать приговор суда, сообщает РИА Новости.

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