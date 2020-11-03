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Мужчину осудили на два года колонии за угрозы полицейскому кусачками в Москве
Фото: pixabay.com

Мужчину осудили на два года колонии за угрозы полицейскому кусачками в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Савеловский суд Москвы приговорил уроженца Киргизии Нурлана Октонбекова к двум годам колонии, признав его виновным в угрозе применения насилия к полицейскому кусачками. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил адвокат осужденного Михаил Убушаев.

По его словам, у троих граждан Киргизии ранее возник словесный конфликт с охранником магазина. Все они были доставлены в отдел полиции. Там у Октонбекова произошел конфликт с полицейскими. Его попытались уложить на пол и надеть наручники.

По версии следствия, когда с мужчины сняли наручники, он достал кусачки и начал угрожать сотруднику правопорядка. Адвокат считает, что кусачки изъяли при обыске. Защита собирается обжаловать приговор суда, сообщает РИА Новости.

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