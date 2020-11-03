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Заселение четырех стартовых домов по реновации начнется до конца ноября
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Заселение четырех стартовых домов по реновации начнется до конца ноября

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

В рамках реализации программы реновации до конца ноября 2020 года планируется начать заселение четырех стартовых домов. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, в эти дома переедут около трех тысяч человек. Жителям 18 старых домов предложат новые квартиры в четырех построенных новостройках на улицах Профсоюзная, Сельскохозяйственная, Константина Федина и на Зеленом проспекте.

Левкин добавил, что переселение в рамках программы реновации в районах Черемушки, Ростокино и Перово пока не велось. В этих районах планируется расселить 593 старых дома, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Почти 120 тысяч москвичей переедут в новые дома по реновации в 2021–2023 годах

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