Заселение четырех стартовых домов по реновации начнется до конца ноября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

В рамках реализации программы реновации до конца ноября 2020 года планируется начать заселение четырех стартовых домов. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, в эти дома переедут около трех тысяч человек. Жителям 18 старых домов предложат новые квартиры в четырех построенных новостройках на улицах Профсоюзная, Сельскохозяйственная, Константина Федина и на Зеленом проспекте.

Левкин добавил, что переселение в рамках программы реновации в районах Черемушки, Ростокино и Перово пока не велось. В этих районах планируется расселить 593 старых дома, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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