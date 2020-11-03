Основатель крупной образовательной платформы Игорь Коропов пропал в Сочи

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В ночь на воскресенье, 1 ноября, в городе Сочи пропал сооснователь и продуктовый директор популярного онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Примерно в три часа ночи он вышел из отеля и больше не выходил на связь, сообщили в Mail.ru Group.

По данным холдинга, Коропов не отправлял никаких сообщений ни семье, ни друзьям. По планам с понедельника он должен был выйти на работу, передает РИА Новости.

Напоминаем, что Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии глянцевого журнала Forbes в 2020 году в категории «Предприниматели». Денежный оборот проекта Skillbox за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года его совладельцем стала компания Mail.ru Group, которая впоследствии нарастила долю с десяти до 60,33 процента.

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