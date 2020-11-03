Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Основатель крупной образовательной платформы Игорь Коропов пропал в Сочи
Фото: depositphotos.com

Основатель крупной образовательной платформы Игорь Коропов пропал в Сочи

Захар Чайченко

Происшествия

В ночь на воскресенье, 1 ноября, в городе Сочи пропал сооснователь и продуктовый директор популярного онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Примерно в три часа ночи он вышел из отеля и больше не выходил на связь, сообщили в Mail.ru Group.

По данным холдинга, Коропов не отправлял никаких сообщений ни семье, ни друзьям. По планам с понедельника он должен был выйти на работу, передает РИА Новости.

Напоминаем, что Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии глянцевого журнала Forbes в 2020 году в категории «Предприниматели». Денежный оборот проекта Skillbox за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года его совладельцем стала компания Mail.ru Group, которая впоследствии нарастила долю с десяти до 60,33 процента.

Читайте также: Друг «пропавшего» Андрея Губина рассказал о его местонахождении

пропавшийбез вести пропавшийСочи
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Владимир Платонов
Владимир Платонов

В Москве торгуют по правилам

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Все мнения
О проекте