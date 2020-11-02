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Друг «пропавшего» Андрея Губина рассказал о его местонахождении
Фото: Официальный сайт Андрея Губина

Друг «пропавшего» Андрея Губина рассказал о его местонахождении

Вероника Кузьминова

Звезды

Певец Андрей Губин, о пропаже которого накануне заговорили его знакомые, находится в Египте и чувствует себя хорошо. Об этом заявил друг музыканта Владимир Бурмяков.

Последний раз он общался с Губиным три дня назад. Певец сообщил, что у него все хорошо.

— Андрей отдыхает в Египте, улетел туда почти сразу, как открыли границы. Возвращаться пока не планирует. Звонит мне сам, когда ему хочется поговорить, переписки он не любит, — цитирует Бурмякова «СтарХит».

Номер артиста недоступен с 10 сентября. Возможно, что Андрей Губин перешел на местного мобильного оператора. Таким образом, исполнитель ограничил круг лиц, с которыми собирается общаться в ближайшее время.

Ранее в СМИ появилась информация, что Губин с июля не выходит на публику. Коллеги музыканта были удивлены такому поведению певца и не понимали, что происходит с исполнителем. Позже продюсер артиста Тарас Ващишин заявил, что Губин пропал без вести, не выходит на связь и не отвечает на текстовые сообщения. Он также добавил, что собирается написать заявление в правоохранительные органы о пропаже человека.

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