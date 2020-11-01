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«Как отшельник»: Борисова рассказала подробности о состоянии исчезнувшего Губина
Андрей Губин / Фото: Официальный сайт Андрея Губина/ http://www.andreygubin.ru/

«Как отшельник»: Борисова рассказала подробности о состоянии исчезнувшего Губина

Рафаэль Залян

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После того как Андрей Губин перенес тяжелое заболевание, он стал скрытным и почти перестал общаться с людьми. Об этом «Вечерней Москве» рассказала телеведущая и близкая знакомая певца Дана Борисова.

Теледива призналась, что Губин — человек невероятно талантливый, и его как артиста очень не хватает на отечественной эстраде.

— Он человек сам по себе замкнутый. Конечно, в годы, когда Андрей был в зените славы, он больше был расположен к общению, диалогу, а сейчас он как отшельник — ни с кем не хочет говорить. У него тяжелое эмоциональное состояние, — отметила Борисова.

При этом Борисова заявила, что Губин давно не выходил на связь, и где он может находиться, она не знает.

Ранее в СМИ появилась информация, что Губин с июля не выходит на публику. Коллеги музыканта были удивлены такому поведению певца и не понимали, что происходит с исполнителем. Позже продюсер артиста Тарас Ващишин заявил, что Губин пропал без вести, не выходит на связь и не отвечает на текстовые сообщения. Он также добавил, что собирается написать заявление в правоохранительные органы о пропаже человека.

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звездыДана БорисоваАндрей Губин
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