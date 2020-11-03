Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин». Церемония состоялась в пассажирском порту Морской фасад в Санкт-Петербурге во вторник, 3 ноября.

В ходе церемонии глава государства заявил, что Россия обладает уникальным ледовым флотом, но это первенство необходимо постоянно подтверждать и наращивать свои позиции.

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Напомним, «Виктор Черномырдин» является одним из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно предназначено для ледокольной проводки и буксировки судов. Кроме того, ледокол может перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, а также выполнять функции пожарного судна.

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