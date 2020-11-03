Центральный аппарат СК займется делом о гибели ребенка на приеме у врача

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Уголовное дело о гибели в 2019 году 13-летнего мальчика на приеме у ЛОРа в Краснодарском крае передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко во вторник, 3 ноября.

Отмечается, что в одной из федеральных программ вышел сюжет о расследовании уголовного дела о смерти подростка во время проведения операции отоларингологом. В связи с этим председатель СК Александр Бастрыкин поручил директору судебно-экспертного центра СК РФ Андрею Маркову создать и подключить к комиссионной судмедэкспертизе межведомственную экспертную группу.

Также Бастрыкин поставил ход расследования данного уголовного дела на контроль, сообщается на сайте СК.

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