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Почти 100 миллионов человек проголосовали досрочно на президентских выборах в США
Фото: twitter.com/mschlapp

Почти 100 миллионов человек проголосовали досрочно на президентских выборах в США

Евгения Звощик

В мире

Почти 100 миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно. Об этом свидетельствуют данные портала US Election Project на утро вторника, 3 ноября.

Отмечается, что были получены бюллетени от 99 657 079 человек. Этот показатель является рекордом в досрочном голосовании на американских выборах.

Уточняется, что рекордное число проголосовавших проживает в Калифорнии — в этом штате досрочно свои голоса отдали более 12 миллионов человек. Следом идут Флорида и Техас — более 8 и 9 миллионов человек соответственно.

Напомним, во вторник, 3 ноября, в США проходят выборы президента. В президентской гонке участвуют нынешний глава США Дональд Трамп. Его соперник — кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден. Также свои кандидатуры на пост президента предложили и другие претенденты.

Читайте также: Американцы назвали предвыборную кампанию Байдена более удачной, чем у Трампа

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