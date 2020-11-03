Более 11 тысяч ключей выдали обманутым дольщикам Подмосковья с начала года

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Свыше 11 тысяч участников долевого строительства в Подмосковье получили ключи от квартир с начала 2020 года. Об этом во вторник, 3 ноября, рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

В настоящее время выданы ключи от квартир 11 388 обманутым дольщикам Подмосковья в 76 домах. Это составляет 73 процента от годового плана. Всего в этом году планируется за счет инвесторов восстановить права 15,5 тысячи обманутых дольщиков, сообщает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что наибольшее количество ключей предоставлено участникам долевого строительства в Красногорске, Котельниках и Химках.

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