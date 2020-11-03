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Более 20 нежилых помещений изымут для государственных нужд в Москве
Фото: instagram.com/mos_tender

Более 20 нежилых помещений изымут для государственных нужд в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Полярная улица, 16к1 Карта всех событий

Более 20 расположенных в столице нежилых помещений будут изъяты для государственных нужд. Соответствующие документы опубликованы на сайте мэра Москвы.

Согласно распоряжению, два объекта находятся на улице Полярной. Речь идет о нежилых помещениях на улице Полярной, дом 16, корпус 1, и дом 17, корпус 1.

Кроме того, для государственных нужд изымут три нежилых помещения, расположенных по адресу улица Главная, дом 15а. Их площадь составляет 95,7, 52,7 и 165,5 квадратных метра соответственно. Два нежилых помещения изымут по адресу поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, микрорайон Родники, дом 7.

Также власти Москвы приняли решение изъять по три объекта на Варшавском шоссе и в Светлогорском проезде, дом 1. В документах изложены сведения об изъятии нежилых помещений в Симферопольском проезде, дом 7, и нежилого помещения площадью 718,1 квадратных метра, находящегося на улице Малой Тульской, дом 55, корпус 4.

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