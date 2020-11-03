Меган Маркл будет первой из королевской семьи Великобритании, кто проголосует на выборах

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Супруга принца Гарри Меган Маркл станет первым членом британской королевской семьи, когда-либо принимавшим участие в выборах. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Маркл проголосует на президентских выборах в США. При этом собеседник издания не уточнил, планирует ли жена принца Гарри выразить свое мнение в день выборов, 3 ноября, или она уже сделала это досрочно.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл записали видео, в котором призывали граждан США проголосовать на выборах. По словам пары, данные выборы будут наиболее «важными в истории». Стоит отметить, что супруги не высказывали предпочтений ни одному из кандидатов. Однако многие пользователи Сети расценили их видео как поддержку кандидату от Демократической партии США Джо Байдену.

Напомним, во вторник, 3 ноября, в США проходят выборы президента. В президентской гонке участвуют нынешний глава США Дональд Трамп. Его соперник — кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден. Также свои кандидатуры на пост президента предложили и другие претенденты.

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