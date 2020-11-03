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Центральный вокзал в Утрехте эвакуировали из-за «подозрительной ситуации»
Фото: politie.nl

Центральный вокзал в Утрехте эвакуировали из-за «подозрительной ситуации»

Евгения Звощик

Происшествия

Центральный вокзал в нидерландском Утрехте был эвакуирован из-за «подозрительной ситуации». Об этом сообщила полиция города на своей странице в соцсети Twitter.

Отмечается, что движение было заблокировано. Правоохранители разыскивали подозреваемого, не указывая каких-либо обстоятельств ЧП.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Спустя примерно полчаса в местных СМИ появились сообщения о том, что в связи с инцидентом на Центральном вокзале были задержаны два человека. После этого угрозу безопасности на вокзале в Утрехте сняли.

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Нидерландыполицияэвакуация
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