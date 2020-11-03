СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Вене

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Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в австрийской Вене вечером 2 ноября. Об этом сообщает телеканал France 24 во вторник, 3 ноября.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух человек в возрасте 18 и 24 лет в швейцарском кантоне Цюрих в связи с терактом в Вене. Уточнялось, что в данный момент правоохранители расследуют, как именно связаны арестованные и предполагаемый преступник в австрийской столице.

Стрельба в Вене

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в Министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное их число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в результате теракта в Вене четыре человека погибли, а 22 получили ранения. По делу о теракте были задержаны 14 человек из окружения ликвидированного стрелка.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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