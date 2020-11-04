Новая опция для покупки билетов появилась в РЖД

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В РЖД запустили опцию отслеживания появившихся свободных мест — wait list. Она распространяется на поезда с уже раскупленными билетами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Появление этого сервиса анонсировали ранее. Свободные места появляются, если пассажиры отказываются от поездки, а также при добавлении большего числа вагонов в состав. Кнопка «отслеживать билеты» теперь находится рядом со словами «мест нет» в приложении РЖД.

В компании объяснили, что система сама подскажет, если в продаже появятся билеты на свободные места. Пассажир сможет выбрать тип вагона и диапазон стоимости поездки, который его устроит. В случае появления билетов, пользователю придет уведомление. Опция является бесплатной, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что РЖД в осенне-зимний период изменят график поездов. Временно ограничат движение 19 пар поездов дальнего следования и сократят периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые стал минимальным.

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