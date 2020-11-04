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Награжденного за борьбу с COVID-19 врача в Махачкале отстранили от должности
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Награжденного за борьбу с COVID-19 врача в Махачкале отстранили от должности

Юлия Ямпольская

Общество

Главного врача Городской клинической больницы № 1 в Махачкале Гаджимурада Малаева уволили после представления прокуратуры. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.

Отмечается, что Малаева отстранили от должности за нарушение антикоррупционного законодательства.

— У него имелось три выговора, объявленных за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, связанных с отсутствием должного контроля за работой Городской клинической больницы, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что внутренняя проверка показала несколько случаев, когда пациенты городской больницы отправлялись долечиваться в частную клинику, аффилированную с Малаевым, передает РИА Новости.

Малаев был награжден медалью «Мы вместе» за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, которую учредил Владимир Путин. Также его награждал почетной грамотой глава Дагестана.

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