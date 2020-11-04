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Ученый рассказал, когда COVID-19 станет «мирным»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ученый рассказал, когда COVID-19 станет «мирным»

Юлия Ямпольская

Здоровье

Через несколько лет коронавирусная инфекция не будет опасна для человечества. Об этом сообщил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По словам ученого, вирус станет «мирным» через один–три года. Эксперт уточнил, что вирусу не нужна гибель своего носителя. Поэтому заразность COVID-19 может увеличиваться, однако его патогенные свойства могут пойти на спад.

— В этом направлении идет эволюция таких вирусов. Я думаю, что пройдет от года до трех лет, и вирус станет мирным, — заявил Альтштейн в разговоре с «Парламентской газетой».

Ранее сообщалось, что прирост числа заболевших коронавирусом в России к весне может снизиться до показателей прошлого лета. По словам специалиста Роспотребнадзора, процесс стабилизации может занять некоторое время. Продолжительность болезни зависит от ответственности каждого жителя страны, кто будет соблюдать санитарные меры.

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