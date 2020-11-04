Библиотека имени Некрасова передала обсервационному центру в Сокольниках 500 книг

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Центральная столичная библиотека имени Н. А. Некрасова подарила обсервационному центру в Сокольниках, где проходят лечение горожане с легким течением COVID-19, 500 книг. Теперь пациенты смогут познакомиться с произведениями Людмилы Улицкой, Наринэ Абгарян, Донны Тартт, Джона Уильямса, Дины Рубиной, Элизабет Гилберт и других.

Заместитель главы столичного департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов отметил, что выражает благодарность партнерам и коллегам, которые оказывают поддержку пациентам.

— Для наших гостей мы подготовили много различных сервисов и предложений по организации их досуга. Например, Центральная библиотека имени Н. А. Некрасова передала 500 книг различных жанров, а проект «Московское долголетие» предоставил книгу «Хрестоматия стиля. Красивый возраст» — пособие по формированию стиля для людей старшего поколения, разработанное совместно с известными стилистами, — цитирует Филиппова официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что каждому пациенту обсервационного центра выдают планшет с учебно-развлекательным контентом, в том числе с бесплатным доступом к электронной библиотеке сервиса Bookmate.

Ранее сообщалось, что библиотеки Департамента культуры Москвы приглашают на осеннюю серию онлайн-встреч с современными российскими писателями, авторами книг для детей и литературными критиками. В ноябре будет 13 таких мероприятий. Прямые трансляции пройдут на YouTube-каналах и страницах в соцсетях.

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