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Общенациональный карантин повторно объявили в Литве
Фото: pixabay.com

Общенациональный карантин повторно объявили в Литве

Кирилл Николаев

В мире

Карантин по коронавирусу в общенациональном масштабе повторно объявлен в Литве. Подобное решение было озвучено в среду, 4 ноября, на заседании правительства республики.

Данные меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Карантин вводится с 7 ноября. Он будет действовать в течение трех недель. Затем правительство обсудит эффективность этой меры и примет решение о следующих шагах.

В настоящее время локальный карантин действует на территории 21 муниципалитета из 60, сообщает ТАСС.

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