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Эксперт рассказал, что поможет снизить цены на вторичное жилье
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Эксперт рассказал, что поможет снизить цены на вторичное жилье

Елена Плешивцева

Недвижимость

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн рассказал, что поможет снизить цены на вторичное жилье, в беседе с Nation News.

По мнению специалиста, если в ближайшее время в России активно начнут внедряться новые строительные технологии, то через 3–4 года себестоимость жилья значительно уменьшится.

— У нас массово, скорее всего, из Китая, в пригородах появятся эффективные робототехнические строительные комплексы, способные конвейерными методами по индивидуальным проектам непрерывно возводить 5–7 зданий в сутки, например, из активированного грунта, — считает Гольдфайн.

Эксперт считает, что если государство простимулирует улучшение инфраструктуры новых малоэтажных поселений, то в обмен на свое вторичное жилье россияне смогут улучшить свои жилищные условия за меньшие деньги.

В Камчатском крае удалось построить новое жилье за три месяца. Ключи от квартир вручили 24 семьям.

— Это первый такой проект, но далеко не последний. Теперь мы видим, что срок постройки домов в течение одного строительного сезона позволяет нам существенно нарастить объем вводимого жилья, — сообщил губернатор Владимир Солодов.

Жители отмечают высокое качество построенных домов, отмечает издание «Взгляд».

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, что в Коломне в текущем году переселили более 100 человек из 36 аварийных домов. Всего к концу года планируется расселить 467 человек из 218 жилых помещений.

Читайте также: Почти 120 тысяч москвичей переедут в новые дома по реновации в 2021–2023 годах

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