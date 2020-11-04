Моргенштерн снял видео, в котором он лежит под капельницей

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн опубликовал в своих Instagram-сторис видео, на котором у него стоит капельница с содержимым ярко-желтого цвета.

На самом видео артист лежит у себя дома в обнимку со своей девушкой Диларой Зинатуллиной. Причину, по которой ему поставили капельницу, исполнитель не уточнил.

В данный момент Алишер Моргенштерн встречается со своей экс-возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Ранее пара уже расходилась в 2019 году, когда артист признался в связях с другими девушками. Однако после расставания пара наладила общение и вновь начала встречаться.

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