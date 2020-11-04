Более 170 поездов «Москва-2020» появятся в столичном метро в ближайшие годы

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Более 170 поездов «Москва-2020» появятся на линиях столичного метрополитена в ближайшие годы. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он напомнил, что первые поезда «Москва-2020» вышли в начале октября на Кольцевую линию метро.

— Это составы нового поколения — комфортные, с более тихим ходом, широкими дверными проемами, зарядками для гаджетов возле сидений и удобной навигацией, — написал Сергей Собянин.

По его словам, планируется, что в 2023 году доля современных поездов в столице превысит 80 процентов. Таким образом, у Москвы будет самый молодой парк вагонов по сравнению с метро в Европе и Америке.

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