ЦИК Молдавии утвердила проведение второго тура выборов президента 15 ноября

Игорь Додон / Фото: Официальный сайт президентуры Республики Молдова

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии приняла решение о проведении второго тура выборов президента 15 ноября. Об этом заявил председатель ЦИК Дорин Чимил.

Во второй тур вышли действующий глава республики Игорь Додон и руководитель проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, сообщает ТАСС.

Выборы в Молдавии

1 ноября в Молдавии состоялись президентские выборы — главу государства выбирают на четыре года. Центральная избирательная комиссия республики признала прошедшие выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента. Из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, на 15 ноября должен быть назначен второй тур.

По информации ЦИК, после обработки 100 процентов протоколов в первом туре выборов президента победила Майя Санду, которая набрала 36,12 процента голосов избирателей. Во втором туре она встретится с Игорем Додоном, получившим 32,61 процента голосов.

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